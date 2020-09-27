34-летний форвард забил в 17 сезоне подряд, повторив достижение экс-форварда "Реала" Карлоса Алонсо.
Экс-нападающий "Атлетика" Агустин Гаинса забивал в 19 сезонах подряд.
"Реал Мадрид" в двух первых турах Ла Лиги набрал четыре очка.
Рамос стал третьим игроком в истории, который забивал в 17-м сезоне Ла Лиги подряд
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил пенальти в матче с "Бетисом" (3:2).
Фото: Getty Images
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