"Атлетико" разгромил "Гранаду", Суарес отметился дублем

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле принимал "Гранаду".

Фото: ФК "Атлетико"

Мадридская команда разгромила соперника со счетом 6:1. Отметим, что новичок "Атлетико" Луис Суарес вышел на замену на 70-й минуте и успел отдать результативную передачу и забить два мяча.



"Атлетико" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав три очка. "Гранада" расположилась на второй позиции, имея в своем активе 6 пунктов.



Чемпионат Испании



3 тур



"Атлетико" - "Гранада" - 6:1



Голы: Коста, 9, Корреа, 47, Фелиш, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90+4 - Молина, 87.