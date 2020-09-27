Мадридская команда разгромила соперника со счетом 6:1. Отметим, что новичок "Атлетико" Луис Суарес вышел на замену на 70-й минуте и успел отдать результативную передачу и забить два мяча.
"Атлетико" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав три очка. "Гранада" расположилась на второй позиции, имея в своем активе 6 пунктов.
Чемпионат Испании
3 тур
"Атлетико" - "Гранада" - 6:1
Голы: Коста, 9, Корреа, 47, Фелиш, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90+4 - Молина, 87.
"Атлетико" разгромил "Гранаду", Суарес отметился дублем
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле принимал "Гранаду".
Фото: ФК "Атлетико"
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