Лидером топа стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который лишь на два балла опередил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замкнул тройку лидеров баскетболист Леброн Джеймс. В списке также присутствует один россиянин: действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Спортсмены оценивались по таким критериям, как "влиятельность", "достижения", "актуальность", "резонанс" и "доход".
Источник: сайт компания Nielsen
Месси обошел Роналду в списке самых продаваемых спортсменов. Хабиб стал седьмым
Компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, составила список самых продаваемых спортсменов 2020 года.
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