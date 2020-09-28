Руководитель "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал переход из "Барселоны" Суареса и возможный переход Месси по истечении срока контракта с каталонским клубом.
Сересо заверил, что все прошло отлично, и назвал Бартомеу хорошим другом и прекрасным президентом.
- Трансфер не был трудным. Футболист играет там, где хотел. Может ли к Суаресу присоединиться Месси? Если Лионель хочет играть с Суаресом, пусть переходит, передает слова Энрике Сересо Marca.
Президент "Атлетико": если Месси хочет играть с Суаресом, пусть переходит
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо дал комментарий о возможном переходе в клуб Лионеля Месси.
Фото: politeka.net
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