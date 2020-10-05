Как сообщает источник, клуб предлагает новой команде француза отказаться от медосмотра игрока, чтобы уложиться в часы трансферного окна.
В минувшем сезоне Дембеле провёл лишь девять матчей во всех турнирах из-за травмы.
Источник: Diario Sport.
"Барселона" хочет, чтобы Дембеле не проходил медосмотр перед уходом в это ТО
Каталонская "Барселона" не успевает оформить аренду или трансфер нападающего Усмана Дембеле в другой клуб.
Фото: Getty Images
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