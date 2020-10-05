"Барселона" хочет, чтобы Дембеле не проходил медосмотр перед уходом в это ТО

Каталонская "Барселона" не успевает оформить аренду или трансфер нападающего Усмана Дембеле в другой клуб.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, клуб предлагает новой команде француза отказаться от медосмотра игрока, чтобы уложиться в часы трансферного окна.



В минувшем сезоне Дембеле провёл лишь девять матчей во всех турнирах из-за травмы.



Источник: Diario Sport.