"Реал" впервые за 40 лет обошелся без приобретений в летнее трансферное окно

5 октября в Европе закрылось летнее трансферное окно.

Фото: globallookpress.com

"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Мадридский клуб лишь вернул из аренды Андрея Лунина, Альваро Одриосолу и Мартина Эдегора.



В текущем сезоне Ла Лиги "Реал" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.