"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Мадридский клуб лишь вернул из аренды Андрея Лунина, Альваро Одриосолу и Мартина Эдегора.
В текущем сезоне Ла Лиги "Реал" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
"Реал" впервые за 40 лет обошелся без приобретений в летнее трансферное окно
5 октября в Европе закрылось летнее трансферное окно.
Фото: globallookpress.com
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