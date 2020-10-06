Для вынесения вотума недоверия президенту "Барселоны" Бартомеу требуется менее 1000 подписей

Все более вероятным выглядит то, что президенту "Барселоны" Хосепу Марии Бартомеу будет вынесен вотум недоверия.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, против Бартомеу было собрано 20687 подписей. Порог вынесения вотума недоверия составляет 16250 подписей. В настоящее время подтверждены 15577 подписей, из оставшихся 3715 осталось подтвердить 693.



Напомним, что Бартомеу занимает пост президента "Барселоны" с января 2014 года. Главная звезда каталонского клуба нападающий Лионель Месси не раз заявлял и недовольстве руководством "сине-гранатовых". Также болельщики "Барсы" надеются добиться ухода функционера. Под руководством Бартомеу клуб из Каталонии не завоевал ни одного трофея по итогам сезона-2019/2020.



Источник: Diario Sport