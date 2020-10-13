"ПСЖ" и "Ювентус" заинтересованы в подписании контракта с 34-летним испанцем летом следующего года. Соглашение Рамоса с "Реалом" истекает в июне 2021 года.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
В текущем сезоне Ла Лиги защитник в составе "Реала" провел 4 матча и забил 1 мяч.
Источник: El Chiringuito TV
"ПСЖ" и "Ювентус" хотят подписать Серхио Рамоса
Защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть клуб.
Фото: Getty Images
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