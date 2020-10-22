"Барселона" будет судиться с изданием, которое сравнило Фати с уличным торговцем

"Барселона" готовит исковое заявление к изданию ABC.



Фото: Mundo Deportivo

Каталонский клуб намеревается привлечь издание к ответственности из-за некоторректных высказываний о форварде команды Ансу Фати.



После матча Лиги чемпионов с "Ференцварошом" (5:1) в ABC появилась статья, в которой скоростного Фати сравнили с чёрным уличным торгашом, убегающим от полиции. Именно эта фраза вызвала негодование в "Барселоне".



Клуб будет требовать наказания как для издания, так и для автора странной статьи.