"Атлетико" побил клубный рекорд продолжительности беспроигрышной серии в Ла Лиге

?????????? ???????? ??— Atl?tico de Madrid (@Atleti) October 24, 2020
? Con el triunfo de hoy en el Wanda @Metropolitano, nuestro equipo consigue la mejor racha de partidos invictos en @LaLiga de nuestra historia: 2?1?
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Обыграв со счетом 2:0 "Бетис", "Атлетико" продлил текущую беспроигрышную серию в Ла Лиге до 21 матча, 5 из которых состоялись в этом сезоне, 16 - в финишной части предыдущего. Этот показатель является новым рекордом клуба. Последний раз "матрасники" проигрывали в испанском первенстве 1 февраля, уступив в гостях "Реалу" со счетом 0:1.
Набрав в 5 матчах 11 очков, "Атлетико" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги после мадридского "Реала", а по потерянным очкам опережает "сливочных", имея игру в запасе.