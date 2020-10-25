Каталонцы недовольны судейством арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в матче Примеры с "Реалом". Встреча закончилась победой мадридцев со счётом 3:1.
Основная причина недовольства - пенальти, который судья назначил в ворота "Барселоны" при счёте 1:1. Перед назначением 11-метрового удара судья консультировался с арбитром, работающим с VAR.
"Барселона" подала жалобу на судейство в "классико"
"Барселона" направила официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Фото: Marca
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