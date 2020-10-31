Бельгиец забил за "сливочных" впервые за 392 дня. В последний раз Азар забивал 5 октября 2019 года в игре с "Гранадой" (4:2). В этом году он не забивал ни за "Реал", ни за сборную Бельгии.
Напомним, что Азар перешел в мадридский клуб летом 2019 года из "Челси" за 115 млн евро. Контракт бельгийца с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.
Азар забил первый гол за 392 дня
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отличился голом в ворота "Уэски" в матче 8-го тура Ла Лиги.
Фото: ФК "Реал"
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