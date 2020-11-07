Медицинское обследование после матча показало, что у Фати разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни.
В текущем сезоне испанского чемпионата 18-летний нападающий принял участие в 7-и матчах, в которых забил 4 гола.
Источник: официальный сайт ФК "Барселона"
Фати получил разрыв мениска в игре с "Бетисом"
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (5:2).
Фото: ФК "Барселона"
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