Фати получил разрыв мениска в игре с "Бетисом"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (5:2).

Фото: ФК "Барселона"

Медицинское обследование после матча показало, что у Фати разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни.



В текущем сезоне испанского чемпионата 18-летний нападающий принял участие в 7-и матчах, в которых забил 4 гола.



Источник: официальный сайт ФК "Барселона"