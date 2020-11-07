Соперник "Локомотива" по группе ЛЧ "Атлетико" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги после разгрома "Кадиса"

Мадридский "Атлетико" разгромил "Кадис" 4:0 в матче 9 тура Ла Лиги и вышел на первое место в чемпионате Испании.

Фото: AFP