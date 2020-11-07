"Атлетико" крупно победил "Кадис" (4:0) в матче 9 тура Ла Лиги. На 8 минуте встречи счет открыл Жоау Феликс, на 22 минуте Льоренте забил второй мяч. Луис Суарес с подачи Феликса вскоре после перерыва довел результат до разгромного, сам 20-летний португалец подвел окончательный итог на 90 минуте матча.
Эта победа вывела "Атлетико" в лидеры чемпионата Испании - у "матрасников" 17 очков после 7 сыгранных встреч. Столько же очков у "Реала Сосьедад", но сан-себастьянцы провели на игру больше и уступают по разнице забитых голов.
Соперник "Локомотива" по группе ЛЧ "Атлетико" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги после разгрома "Кадиса"
Мадридский "Атлетико" разгромил "Кадис" 4:0 в матче 9 тура Ла Лиги и вышел на первое место в чемпионате Испании.
Фото: AFP
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