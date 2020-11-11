С отцом Месси контактировали представители ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" планирует начать переговоры с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в январе.

Как сообщает источник, с Хорхе Месси, отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, связались представители действующего чемпиона Франции.



Напомним, по окончании прошлого сезона Месси уведомил "Барселону" о желании сменить команду, благодаря опции в контракте о бесплатном уходе из клуба. Руководство каталонской команды отказало ему в этом. В итоге Месси принял решение остаться в "Барселоне", так как уйти он мог только, если кто-то заплатит отступные в размере 700 миллионов евро.



Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провел 10 матчей за "сине-гранатовых" и забил шесть мячей. Контракт нападающего заканчивается летом следующего года.



Источник: ESPN