В следующем году в "Барселоне" должны пройти выборы президента клуба. По информации источника, точная дата проведения выборов может быть объявлена 20 декабря.
Формально, с даты назначения выборов до их проведения должно пройти 33 дня, но вариант с 16-17 января считается самым вероятным. Причиной называют возможность для нового руководства "сине-гранатовых" успеть провести работу до закрытия трансферного окна. Другими датами для проведения выборов называются 23-24 или 30-31 января 2021 года.
27 октября Жосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента "Барселоны". На этом месте он провел шесть лет.
Сейчас исполняющим обязанности президента каталонцев является Карлес Тускетс.
"Барселона" в чемпионате Испании занимает восьмое место.
Источник: La Vanguardia
Выборы президента "Барселоны" могут пройти в январе
Процедура избрания президента каталонского клуба может состояться 16-17 января.
Фото: ФК "Барселона"
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