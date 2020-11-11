Выборы президента "Барселоны" могут пройти в январе

Процедура избрания президента каталонского клуба может состояться 16-17 января.
Фото: ФК "Барселона"
В следующем году в "Барселоне" должны пройти выборы президента клуба. По информации источника, точная дата проведения выборов может быть объявлена 20 декабря.

Формально, с даты назначения выборов до их проведения должно пройти 33 дня, но вариант с 16-17 января считается самым вероятным. Причиной называют возможность для нового руководства "сине-гранатовых" успеть провести работу до закрытия трансферного окна. Другими датами для проведения выборов называются 23-24 или 30-31 января 2021 года.

27 октября Жосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента "Барселоны". На этом месте он провел шесть лет.

Сейчас исполняющим обязанности президента каталонцев является Карлес Тускетс.

"Барселона" в чемпионате Испании занимает восьмое место.

Источник: La Vanguardia

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Теги: Барселона
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