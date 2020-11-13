Источник: Неймар намерен вернуться в "Барселону" летом 2021 года

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар планирует покинуть парижский клуб будущим летом, чтобы перейти в "Барселону".

Фото: Getty Images

Бразильский форвард Неймар собирается уйти из "Пари Сен-Жермен" будущим летом, чтобы перебраться в "Барселону", сообщают испанские СМИ. Контракт 28-летнего нападающего истекает в июне 2022 года, и парижанам может оказаться выгоднее продать Неймара за год до его окончания, чтобы не потерять игрока как свободного агента.



Неймар уже выступал за "Барселону" с июля 2013 по август 2017 года, когда был продан в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро. Всего за каталонский клуб он провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. В футболке ПСЖ Неймар сыграл 91 встречу, на его счету 72 забитых мяча и 45 ассистентских баллов.



Источник: Sport.es