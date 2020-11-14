Сообщается, что испанский игрок не покинет "Реал", так как планирует завершить карьеру в этом клубе.
Ожидается, что в ближайший понедельник Рамос сделает официальное заявление по этому поводу.
По данным источника, 34-летний Рамос подпишет контракт с "Реалом" до 2023 года.
Источник: AS
Источник: Рамос не намерен покидать "Реал"
Защитник "Реала" Серхио Рамос ведет переговоры с мадридским клубом о новом контракте.
Фото: Getty Images
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