Источник: "Барселона" не продаст Месси в январе

Руководство "Барселоны" не сможет продать нападающего Лионеля Месси в ближайшее трансферное окно.

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Сообщается, что управляющий комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер аргентинского форварда. Таким образом, Месси не сможет покинуть "Барселону" в январе 2021 года.



Выборы нового президента каталонского клуба назначены на 24 января следующего года.



В текущем сезоне Ла Лиги Месси в составе "Барселоны" провел 7 матчей и забил 3 мяча.



Источник: Marca