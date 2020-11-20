Сообщается, что управляющий комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер аргентинского форварда. Таким образом, Месси не сможет покинуть "Барселону" в январе 2021 года.
Выборы нового президента каталонского клуба назначены на 24 января следующего года.
В текущем сезоне Ла Лиги Месси в составе "Барселоны" провел 7 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Marca
Источник: "Барселона" не продаст Месси в январе
Руководство "Барселоны" не сможет продать нападающего Лионеля Месси в ближайшее трансферное окно.
Фото: Getty Images
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