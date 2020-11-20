Фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль Гризманна с криками: "Уважай Месси!" (видео)

Болельщики "Барселоны" выразили недовольство отношениями между футболистами каталонского клуба Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

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? Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ?? (@Gol) November 19, 2020

Когда француз выезжал на своей машине с базы сине-гранатовых, к нему подбежали фанаты "Барселоны" с криками: "Уважай Месси!"Напомним, что ранее бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что Месси виноват в плохой адаптации француза в "Барсе".В нынешнем сезоне Ла Лиги французский нападающий провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.Источник: "твиттер" GOL