С 23 декабря по 11 января кандидаты на должность президента будут собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.
Избирательная кампания намечена на 15-22 января.
Выборы пройдут не только в Каталонии, но и в Мадриде, Севилье и других местах. Всего их будет десять.
Последним президентом "Барселоны" был Жосеп Бартомеу. В конце октября он ушел в отставку с занимаемой должности.
На данный момент "Барселона" занимает 7-е место в таблице испанской Ла Лиги.
Источник: официальный сайт "Барселоны"
"Барселона" назвала дату выборов президента клуба
Новый президент будет избран по итогам выборов, которые пройдут 24 января.
Фото: "Getty Images"
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