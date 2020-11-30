"Барселона" назвала дату выборов президента клуба

Новый президент будет избран по итогам выборов, которые пройдут 24 января.

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С 23 декабря по 11 января кандидаты на должность президента будут собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.



Избирательная кампания намечена на 15-22 января.



Выборы пройдут не только в Каталонии, но и в Мадриде, Севилье и других местах. Всего их будет десять.



Последним президентом "Барселоны" был Жосеп Бартомеу. В конце октября он ушел в отставку с занимаемой должности.



На данный момент "Барселона" занимает 7-е место в таблице испанской Ла Лиги.



Источник: официальный сайт "Барселоны"