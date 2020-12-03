Паредес: примем Месси в "ПСЖ" с распростертыми объятиями





Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес, ранее выступавший за " Зенит ", рассказал о желании, чтобы его соотечественник нападающий "Барселоны" Лионель Месси перешёл в парижский клуб.

Фото: ФК "Барселона"

"Мы все хотим, чтобы он приехал, но это будет его решение. У нас невероятный состав, хорошие игроки, хорошие люди. Я надеюсь, что Лео сделает лучший для себя выбор. Мы примем его с распростертыми объятиями", - приводит слова Паредеса Goal.



Напомним, что минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Аргентинец вступил в конфликт с руководством сине-гранатовых из-за недовольства ситуацией в команде, однако в итоге его убедили остаться в "Барселоне" до конца действующего соглашения.



В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 12-и матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мессии в 100 млн евро.