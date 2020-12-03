"Барселона" и Дембеле начали переговоры по новому контракту

Каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим команды Усманом Дембеле.

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Сообщается, что "Барселона" начала переговоры с 23-летним форвардом о новом контракте. Текущее соглашение Дембеле с каталонским клубом действует до лета 2022 года.



В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле в составе "Барселоны" провел 7 матчей и забил 1 мяч.



Источник: ESPN