Сообщается, что "Барселона" начала переговоры с 23-летним форвардом о новом контракте. Текущее соглашение Дембеле с каталонским клубом действует до лета 2022 года.
В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле в составе "Барселоны" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Источник: ESPN
"Барселона" и Дембеле начали переговоры по новому контракту
Каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим команды Усманом Дембеле.
Фото: Getty Images
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