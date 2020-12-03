По информации источника, стороны уже начали переговоры о новом контракте. Напомним, что в летнее трансферное окно француз был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне испанской Ли Лиги 23-летний нападающий принял участие в 7-и матчах и забил 1 гол.
Источник: ESPN
"Барселона" и Дембеле ведут переговоры о продлении контракта
Руководство "Барселоны" заинтересовано в продлении трудового соглашения с вингером Усманом Дембеле.
Фото: ФК "Барселона"
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