"Барселона" и Дембеле ведут переговоры о продлении контракта

Руководство "Барселоны" заинтересовано в продлении трудового соглашения с вингером Усманом Дембеле.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, стороны уже начали переговоры о новом контракте. Напомним, что в летнее трансферное окно француз был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".



В нынешнем сезоне испанской Ли Лиги 23-летний нападающий принял участие в 7-и матчах и забил 1 гол.



Источник: ESPN