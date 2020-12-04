Источник: Неймар продлит контракт с "ПСЖ", если клуб подпишет Месси

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет видеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в составе парижского клуба.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, 28-летний бразилец уже сообщил руководству "ПСЖ", что останется в команде, если парижане подпишут аргентинца. Текущее соглашение Неймара с французским клубом рассчитано до лета 2022 года.



Напомним, что Месси и Неймар вместе выступали за "Барсу" в период с 2013 по 2017 год.



Источник: Mundo Deportivo