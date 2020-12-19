Для аргентинца этот промах с "точки" стал 13-м в матчах Ла Лиги. По данному показателю Месси вышел на 2-е место в истории испанского чемпионата.
Больше всех в Примере не забивал с пенальти экс-нападающий мадридских "Атлетико" и "Реала" Уго Санчес. Мексиканец не реализовал 15 11-метровых ударов.
Источник: MisterChip
Месси вышел на 2-е место по нереализованным пенальти в чемпионате Испании
Форвард "Барселоны" Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар матче 14-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2).
Фото: ФК "Барселона"
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