В мадридском "Атлетико" уже несколько недель идет работа над новым контрактом с нынешним наставником команды Диего Симеоне.
В клубе считают, что на данный момент нет лучшего кандидата на пост тренера команды, чем Симеоне.
Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. В 2014 году он привел клуб к чемпионскому титулу.
Нынешнее соглашение Симеоне с "Атлетико" действует до лета 2022 года.
"Атлетико" занимает 1-е место в таблице испанской Ла лиги. После 12-ти матчей в активе у "матрасников" 29 очков.
В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет против лондонского "Челси".
Источник: Marca
"Атлетико" планирует продлить контракт с Диего Симеоне
Мадридский "Атлетико" хочет оставить на посту главного тренера команды аргентинского специалиста Диего Симеоне.
Фото: "Getty Images"
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