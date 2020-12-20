"Атлетико" планирует продлить контракт с Диего Симеоне

Мадридский "Атлетико" хочет оставить на посту главного тренера команды аргентинского специалиста Диего Симеоне.

Фото: "Getty Images"

В мадридском "Атлетико" уже несколько недель идет работа над новым контрактом с нынешним наставником команды Диего Симеоне.



В клубе считают, что на данный момент нет лучшего кандидата на пост тренера команды, чем Симеоне.



Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. В 2014 году он привел клуб к чемпионскому титулу.



Нынешнее соглашение Симеоне с "Атлетико" действует до лета 2022 года.



"Атлетико" занимает 1-е место в таблице испанской Ла лиги. После 12-ти матчей в активе у "матрасников" 29 очков.



В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет против лондонского "Челси".



Источник: Marca