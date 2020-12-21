Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито предложил снести "Камп Ноу"

Кандидат на пост президента "Барселоны" Агусти Бенедито предложил снести домашнюю арену каталонцев "Камп Ноу", чтобы на ее месте построить новый стадион.

Фото: "Getty Images"

"Один из вариантов – снести "Камп Ноу" и построить новый стадион на этом же месте.



Реконструкция "Камп Ноу" будет стоить дороже, чем сооружение нового стадиона. Строительство арены с нуля обойдется менее чем в 900 миллионов евро", - заявил Бенедито.



Выборы президента "Барселоны" пройдут 24 января следующего года после того, как бывший глава команды Хосеп Бартомеу ушел в октябре в отставку.



Стадион "Камп Ноу" был построен в 1957 году и был дважды реконструирован. Арена вмещает практический 100 тыс. человек.



Источник: AS