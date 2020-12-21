"Один из вариантов – снести "Камп Ноу" и построить новый стадион на этом же месте.
Реконструкция "Камп Ноу" будет стоить дороже, чем сооружение нового стадиона. Строительство арены с нуля обойдется менее чем в 900 миллионов евро", - заявил Бенедито.
Выборы президента "Барселоны" пройдут 24 января следующего года после того, как бывший глава команды Хосеп Бартомеу ушел в октябре в отставку.
Стадион "Камп Ноу" был построен в 1957 году и был дважды реконструирован. Арена вмещает практический 100 тыс. человек.
Источник: AS
Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито предложил снести "Камп Ноу"
Кандидат на пост президента "Барселоны" Агусти Бенедито предложил снести домашнюю арену каталонцев "Камп Ноу", чтобы на ее месте построить новый стадион.
Фото: "Getty Images"
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