Напомним, что в прошлом сезоне "Реал" стал чемпионом Испании. Бензема провел 37 матчей в рамках минувшего розыгрыша Примеры. В этих матчах он отметился 21 голом и сделал восемь голевых передач.
Отметим, что контракт Бензема с "Реалом" действует до 2022 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании французский нападающий отличился семью голами и сделал пять результативных передач.
Источник: Marca
Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона в Примере
Форвард "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в испанской Примере по версии Marca.
Фото: Getty Images
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