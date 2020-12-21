"Барселона" определилась с целями на трансферном рынке

"Барселона" обозначила приоритетные цели на трансферном рынке.

Фото: dpa / Global Look Press

"Сине-гранатовые" планируют усилить состав в зимнее трансферное окно. По информации испанского издания Sport, приоритетными целями "Барселоны" являются защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и нападающий "Лиона" Мемфис Депай.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Лион" готов продать Депая зимой за пять миллионов евро. Французский клуб установил столь низкую цену, поскольку опасается, что летом игрок уйдет бесплатно как свободный агент.