"Барселона" определилась с целями на трансферном рынке

"Барселона" обозначила приоритетные цели на трансферном рынке.
Фото: dpa / Global Look Press
"Сине-гранатовые" планируют усилить состав в зимнее трансферное окно. По информации испанского издания Sport, приоритетными целями "Барселоны" являются защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и нападающий "Лиона" Мемфис Депай.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Лион" готов продать Депая зимой за пять миллионов евро. Французский клуб установил столь низкую цену, поскольку опасается, что летом игрок уйдет бесплатно как свободный агент.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барселона Зарубежные трансферы Примера Депай Эрик Гарсия
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ливерпуль" планирует предложить Салаху новый контракт
Хохлов - о критике в адрес Семака: набрасываться при малейшем спаде неправильно
"МЮ" планирует расстаться с Игало
Хохлов: я однозначно не на стороне Тедеско после его заявлений 2
Хохлов объяснил неудачные выступления российских клубов в еврокубках
Селюк: не удивлюсь, если Тедеско останется в "Спартаке"
"Барселона" определилась с целями на трансферном рынке 1
"Ростов" сообщил о создании женской команды
Михаил Тихонов: от сравнений и упоминания отца никуда не денешься 1
Левандовски рассказал о несостоявшемся трансфере в "МЮ"
Бышовец: приглашение Кокорина в "Спартак" было огромной ошибкой 7
Лэмпард: Вернеру не везет, но это временно. Мы обязательно увидим его голы
Нобоа: главной проблемой после приезда в Россию был язык
"МЮ" и "Ман Сити" поборются с "Реалом" за Алабу 1
Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона в Примере
Уткин: изменения в "Спартаке" проходят в режиме оперетты
Игонин назвал три позиции, которые нужно усилить "Зениту" 4
Червиченко - о желании Тедеско уехать: нельзя сказать, что немцы мастера справляться с коронавирусом 8
Червиченко - о дисквалификации Тедеско: три матча чуть ли не треть из оставшихся. Может, еще где-то удаление схлопочет 3
Зидан - лучший тренер Ла Лиги сезона 2019/20
Нобоа: иногда не хватает Кокорина в "Сочи" 2
Аршавин: "Зениту" надо показывать другой уровень самоотдачи, чтобы не было проблем в Лиге чемпионов 1
Евменов рассказал о своем уходе с поста главы скаутской службы "Зенита"
Баллардини в очередной раз возглавил "Дженоа"
Месси получил награду Пичичи в пятый раз подряд
Судью Панина отстранят за посиделку с сочинцами. Вспоминаем и остальных провинившихся арбитров 7
"Челси" отказал "Ростову" в трансфере Угбо 3
Орлов: Тедеско понял, что не будет главной фигурой при создании новой команды 1
Федотов: вернуть Кокорина? Пытаемся, наверное 3
Финал Кубка английской лиги перенесли на апрель
Все новости
-