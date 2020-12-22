"Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" (2:0).

Фото: "Getty Images"

Оба мяча команда Диего Симеоне забила во втором тайме.



На 49-й минуте Марио Эрмосо с передачи Янника Карраско открыл счет в матче. Удвоил преимущество "матрасников" Маркос Льоренте на 74-й минуте.



"Атлетико" набрал 32 очка и укрепился на первой позиции испанского чемпионата. Он на три очка опережает "Реал", который позже сыграет матч 15-го тура.



"Реал Сосьедад" остался на 3-м месте, у команды 26 очков после 16-ти матчей.



Чемпионат Испании, 15 тур



"Реал Сосьедад" 0:2 "Атлетико"



Голы: Эрмосо, 49, Льоренте, 74



Реал Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Мерино, Субименди, Сильва, Жозе (Кастельянос, 66), Порту, Барренечеа (Исак, 66)



Атлетико М: Облак, Фелипе, Савич, Триппьер, Эрмосо, Карраско, Коке, Льоренте, Лемар, Суарес, Корреа (Ньигес, 59)



Предупреждения: Савич, 16, Эрмосо, 29, Ле Норман, 29, Ньигес, 66