"Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" (2:0).
Фото: "Getty Images"
Оба мяча команда Диего Симеоне забила во втором тайме.

На 49-й минуте Марио Эрмосо с передачи Янника Карраско открыл счет в матче. Удвоил преимущество "матрасников" Маркос Льоренте на 74-й минуте.

"Атлетико" набрал 32 очка и укрепился на первой позиции испанского чемпионата. Он на три очка опережает "Реал", который позже сыграет матч 15-го тура.

"Реал Сосьедад" остался на 3-м месте, у команды 26 очков после 16-ти матчей.

Чемпионат Испании, 15 тур

"Реал Сосьедад" 0:2 "Атлетико"

Голы: Эрмосо, 49, Льоренте, 74

Реал Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Мерино, Субименди, Сильва, Жозе (Кастельянос, 66), Порту, Барренечеа (Исак, 66)

Атлетико М: Облак, Фелипе, Савич, Триппьер, Эрмосо, Карраско, Коке, Льоренте, Лемар, Суарес, Корреа (Ньигес, 59)

Предупреждения: Савич, 16, Эрмосо, 29, Ле Норман, 29, Ньигес, 66

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Теги: Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига
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