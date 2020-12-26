"Барселона" сомневается в необходимости трансфера Депая

"Барселона" сомневается в целесообразности трансфера форварда "Лиона" Мемфиса Депая.

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По данным источника, руководство "Барселоны" может отдать приоритет усилению других позиций. В частности, "сине-гранатовые" намерены подписать центрального защитника.



Главный тренер "Барсы" Рональд Куман хочет видеть Депая в команде, но его приобретение возможно только в случае ухода одного из игроков группы атаки в январе.



Источник: Diario Sport