Месси: Гвардиола помогает увидеть вещи под невероятным углом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о наставнике "Ман Сити" Хосепе Гвардиоле, под руководством которого играл за "сине-гранатовых".

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"В Гвардиоле есть нечто особенное. Он помогает увидеть вещи под невероятным углом. То, как он готовится к матчам, как готовит оборону и атаку... Мне повезло поработать с Пепом Гвардиолой и Луисом Энрике – двумя лучшими тренерами", - сказал Месси в общении с La Sexta.



Напомним, что Месси играл под руководством Гвардиолы в 2008-2012 годах. За это время "Барселона" трижды выиграла чемпионат Испании. Кроме того, в данный период каталонский клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов.