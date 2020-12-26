В "Барселоне" отказались от идеи приобретения Депая в зимнее трансферное окно

"Барселона" не будет предпринимать попыток приобрести нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

Фото: ФК "Лион"

По информации источника, каталонский клуб решил отказаться от трансфера голландца в связи с высокой результативностью 18-летнего Педри. Тренерский штаб и руководство сине-гранатовых считают, что в команде хватает атакующих футболистов, способных решать высокие задачи.



Однако отмечается, что остается вариант, при котором возможен переход Депая в "Барсу". Каталонцы будут пытаться приобрести форварда "Лиона" в том случае, если они продадут одного из нападающих.



Источник: Sport.es