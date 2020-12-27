"Барселона" рассказала о травме Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси пропустит игру против "Эйбара" из-за повреждения.

Фото: "Getty Images"

"Лионель Месси проходит лечение после повреждения правой лодыжки. Ожидается, что игрок вернётся к тренировкам после матча с "Эйбаром", - говорится в заявлении на официальном сайте каталонской команды.



Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман предоставил дополнительные выходные дни аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси.



Игроки "Барселоны" вернулись после четырехдневного отдыха. Футболисты прошли тестирование на коронавирус.



"Барселона" занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. После 14-ти проведенных матчей у команды Кумана 24 очка, отставание от "Атлетико", который идет на первом месте, составляет 8 очков.



Лионель Месси в этом сезоне провел 18 матчей, забив в них 10 мячей и отдал 5 голевых передач.



Источник: пресс-служба ФК "Барселона"