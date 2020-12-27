"Планы на 2021 год? Надо по ступенькам идти вперед. Самое главное, чтобы "Валенсия" и сборная России всегда старались побеждать. Ну и чтобы было крепкое здоровье у меня и моей семьи.
Пообщался ли на поле с Месси во время последнего матча с "Барселоной"? Чуть-чуть, ха-ха", — сказал Черышев.
В нынешнем сезоне испанской Примеры 30-летний россиянин провел 8 матчей в составе "Валенсии" и отметился одной результативной передачей. "Летучие мыши" с 15-ю очками после 15-и туров занимают 14-е место турнирной таблицы Ла Лиги.
Черышев рассказал о планах на 2021 год
Хавбек сборной России и "Валенсии" Денис Черышев ответил на вопросы подписчиков в прямом эфире инстаграма.
Фото: ФК "Валенсия"
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