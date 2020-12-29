"Реал" не планирует покупать игроков в январе

"Реал" не намерен приобретать новых игроков в ближайшее трансферное окно.

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Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не просил руководство клуба покупать игроков в январе. Мадридцы будут ждать завершения сезона, прежде чем усиливать состав.



Также не ожидается, что "Реал" продаст кого-то в зимнее трансферное окно. Клуб намерен покинуть хавбек Иско. Вместе с тем "Реал" не готов отпускать его зимой. Вероятно, Иско сменит клуб по окончании сезона.



Источник: AS