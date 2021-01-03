Русо: говорят, что уход Неймара опозорил "Барселону", но он оставил нам 222 млн. евро

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо высказал мнение о трансфере Неймара из каталонской команды.

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"Говорят, что уход Неймара опозорил нас. Уважаю это мнение, но он оставил нам 222 миллиона евро. Если бы мы подписали Мбаппе на эти деньги, то о Неймаре уже бы никто и не вспоминал", - сказал Русо.



Неймар покинул "Барселону" в августе 2017 года. Бразильский форвард перешел во французский "ПСЖ". В составе "Барселоны" Неймар играл с 2013 года. За все время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.



Эмили Русо является кандидатом в президенты "Барселоны". Он занимал пост вице-президента команды при Жозепе Бартомеу, бывшем президенте каталонского клуба.



Выборы главы "Барселоны" состоятся 24 января.



Источник: Diario Sport