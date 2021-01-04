Нападающий "Барселоны" Фати может вернуться на поле к матчу с "ПСЖ"

Форвард "Барселоны" Ансу Фати может вернуться в строй команды на месяц раньше запланированного срока.

Фото: "Getty Images"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати восстанавливается после травмы мениска и может вернуться на поле раньше запланированного срока. Как сообщает источник, футболист уже работает на тренировках, чтобы иметь возможность сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". 18-летний игрок уже к середине февраля может полностью восстановиться.



Напомним, в ноябре форвард каталонской команды перенес операцию на мениске колена.



Ансу Фати является воспитанником "Барселоны". За основную команду он выступает с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забил 5 мячей и отдал четыре результативных передачи. Всего за "Барселону" у него 43 матча, 13 забитых голов и 5 передач.



"Барселона" занимает 5-е место в таблице Ла Лиги. После 16-ти матчей у нее в активе 28 очков.



Источник: AS