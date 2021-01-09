Месси установил очередное историческое достижение в матче с "Гранадой"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал автором очередного исторического достижения.

Фото: "Getty Images"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче против "Гранады" (4:0) забил два мяча. Таким образом, аргентинский футболист стал первым игроком в испанском чемпионате, который забил не менее 10 мячей на протяжении 15 сезонов подряд.



В этом сезоне на счету Месси 11 забитых мячей в Ла Лиге и 3 гола в Лиге чемпионов. Всего в этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах.



В общей сложности у Месси за "Барселону" сыгран 751 матч, в которых он забил 648 мячей и отдал 284 результативных передач.



Матч "Гранада" - "Барселона" закончился со счетом 4:0 в пользу каталонской команды. Кроме Лионеля Месси, дублем в этой встрече отметился Антуан Гризманн.



"Барселона" поднялась на 3-е место, набрав 34 очка в 18-ти матчах.



Источник: Goal.com