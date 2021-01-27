Месси стал рекордсменом "Барселоны" по количеству матчей в Кубке Испании

HIST?RIA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2021
Messi supera a Samitier y se convierte en el jugador del Bar?a con m?s partidos en la Copa
Leo Messi 7?6?
Josep Samitier 7?5?
Andr?s Iniesta 7?3?
Vicen? Piera 7?1?
Xavi Hern?ndez 7?0? pic.twitter.com/BPGFGxdBb7
Форвард "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано". Как сообщает "твиттер" каталонской команды, для аргентинца эта встреча стала 76-й в рамках национального кубка.
Месси стал лучшим по этому показателю в "Барселоне". Он обошел бывшего нападающего команды Хосепа Самитьера, у которого было 75 матчей в этом турнире.
Андрес Иньеста третий в этом списке, он сыграл 73 матча. У полузащитника Хави 70 матчей в Кубке Испании.
Лионель Месси провел в этом сезоне за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.