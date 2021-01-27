Месси стал рекордсменом "Барселоны" по количеству матчей в Кубке Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на 1-е место по числу матчей за клуб в Кубке Испании.


Форвард "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано". Как сообщает "твиттер" каталонской команды, для аргентинца эта встреча стала 76-й в рамках национального кубка.

Месси стал лучшим по этому показателю в "Барселоне". Он обошел бывшего нападающего команды Хосепа Самитьера, у которого было 75 матчей в этом турнире.

Андрес Иньеста третий в этом списке, он сыграл 73 матча. У полузащитника Хави 70 матчей в Кубке Испании.

Лионель Месси провел в этом сезоне за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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Теги: Кубок Испании Месси Барселона
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