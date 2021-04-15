– Давно хочу быть со своими товарищами по команде, помогать им. Физически мне еще нужно немного времени для адаптации, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера, – рассказал футболист в интервью для пресс-службы "Валенсии".
Российский хавбек получил травму в конце января, из-за чего пропустил игры команды в феврале и марте. 4 апреля Черышев вышел на замену на 73-й минуте матча 29-го тура испанской Ла Лиги с "Кадисом" (1:2). Уже в следующей игре чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" (2:2) Денис появился на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты.
Черышев перешел в "Валенсию" на постоянной основе летом 2019 года. В сезоне-2020/21 на счету 30-летнего россиянина 15 матчей, в которых он отметился двумя голевыми передачами.
Черышев рассказал о восстановлении после травмы
Полузащитник "Валенчии" Денис Черышел рассказал, что все еще не до конца адаптировался после мышечной травмы.
Фото: ФК "Валенсия"
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