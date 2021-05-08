Куман считает свою дисквалификацию личной обидой судей

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал собственную дисквалификацию на два матча.

Фото: Marca

Каталонский клуб подал две апелляции, но они были отклонены. В результате специалисту из Нидерландов придётся пропустить несколько игр.



Он был дисквалифицирован после удаления в матче 33-го тура Примеры с "Гранадой" (1:2). Арбитры занесли в протокол слова Кумана: "Что за тип?". Эту фразу он произнёс в адрес четвёртого рефери. После этого тренера удалили.



"Думаю, что здесь что-то личное. Я не говорил ничего оскорбительного. Повода для таких санкций не было. Здесь явно есть что-то ещё", - приводит слова Кумана Marca.