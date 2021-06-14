"Ницца" выкупит Тодибо у "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо станет игроком "Ниццы" на полноценной основе.

Фото: Getty Images

"Ницца" арендовала 21-летнего защитника в феврале. За это время игрок сыграл в 15 матчах чемпионата Франции и забил гол.



Сообщается, что французский клуб готов заплатить за игрока 8,5 млн евро + бонусы. В сделку не будет включена возможность обратного выкупа игрока.



Transfermarkt оценивает Тодибо в 12 млн евро.



Источник: журналист Фабрицио Романо.