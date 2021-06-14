"Ницца" арендовала 21-летнего защитника в феврале. За это время игрок сыграл в 15 матчах чемпионата Франции и забил гол.
Сообщается, что французский клуб готов заплатить за игрока 8,5 млн евро + бонусы. В сделку не будет включена возможность обратного выкупа игрока.
Transfermarkt оценивает Тодибо в 12 млн евро.
Источник: журналист Фабрицио Романо.
"Ницца" выкупит Тодибо у "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо станет игроком "Ниццы" на полноценной основе.
Фото: Getty Images
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