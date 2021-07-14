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Президент "Реала" - о Роналду: этот парень идиот, он сумасшедший

Испанские СМИ выложили новые аудиозаписи с высказываниями президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.
Фото: Marca
На этот раз от 74-летнего испанца досталось бывшему нападающему "сливочных" Криштиану Роналду, ныне выступающему за "Ювентус".

Предполагается, что эти слова Переса датированы 2012 годом, а гнев президента "Реала" вызвало заявление португальца о том, что он несчастлив в "королевском" клубе.

"Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?" - приводит слова Переса El Confidencial.

Ранее это же издание опубликовало слова Переса, сказанные в 2006 году в адрес легенд мадридского "Реала" Рауля и Икера Касильяса. Флорентино называл футболистов "величайшими аферистами" в истории клуба.

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Теги: Реал Мадрид Роналду Перес Ла Лига
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