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Источник: "Барселона" и "Ювентус" могут обменять Гризманна и Дибалу

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен игроками.
Фото: Getty Images
В Турин может переехать форвард 30-летний Антуан Гризманн, а в столицу Каталонии отправится 27-летний нападающий Пауло Дибала. Клубы ведут переговоры о возможном обмене, но по сведениям, "Ювентус" хочет сохранить Дибалу в команде.

Дибала в минувшем сезоне сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн евро.

Гризманн в 51 матче забил 20 голов и отдал 13 голевых передач.

Источник: журналист Фабрицио Романо.

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Теги: Барселона Ювентус Дибала Гризманн Серия А Ла Лига Зарубежные трансферы
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