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Глеб: сейчас даже Месси ничего не изменил бы в "Барселоне"

Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался о нынешнем положении дел в каталонском клубе.
Фото: Corbis / Contributor / Corbis Sport / Gettyimages.ru
Глеб отметил, что сейчас "Барселона" переживает не лучший период из-за смены поколений. По его словам, ухудшение результатов команды связано с тем, что "сине-гранатовые" потеряли многих лидеров за последнее время. Переходный период в "Барселоне" может затянуться, считает Глеб.

"Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных игроков. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, однако он уже не мог тянуть команду. Все зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период продлится еще сезона два", - сказал Глеб.

Отметим, что на данный момент "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонской команды 12 очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Глеб Барселона Ла Лига
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