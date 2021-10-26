Пресс-атташе "Севильи" прокомментировал слухи об интересе к Алексею Миранчуку

Пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Фото: ФК "Аталанта"





Ранее сообщалось об интересе "Севильи" и "Сассуоло" к аренде Миранчука. Представитель итальянской команды также не подтвердил данную информацию.



В нынешнем сезоне Миранчук выходил на поле в 7 встречах во всех турнирах, проведя на поле всего 203 минуты. За это время он успел отметиться одной голевой передачей в матче против "Вильярреала" в Лиге чемпионов. Согласно порталу Transfermarkt, текущая стоимость россиянина составляет 13,5 млн евро. "Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не дает опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам", - цитирует Гомеса Sport24 Ранее сообщалось об интересе "Севильи" и "Сассуоло" к аренде Миранчука. Представитель итальянской команды также не подтвердил данную информацию.В нынешнем сезоне Миранчук выходил на поле в 7 встречах во всех турнирах, проведя на поле всего 203 минуты. За это время он успел отметиться одной голевой передачей в матче против "Вильярреала" в Лиге чемпионов. Согласно порталу Transfermarkt, текущая стоимость россиянина составляет 13,5 млн евро.