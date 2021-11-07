— Денис тренируется в общей группе, но пока не может играть в ближайшее время, — рассказал Лопес Sport24.
30-летний Черышев в нынешнем сезоне сыграл в пяти матчах чемпионата Испании и отдал две голевые передачи. Его контракт с "Валенсией" истекает следующим летом.
В последний раз Черышев появлялся на поле 17 октября, сыграв 15 минут против "Барселоны (1:3).
Агент Черышева рассказал о состоянии здоровья игрока
Хуан Лопес, агент полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал о состоянии футболиста.
Фото: Global Look Press