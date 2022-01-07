Дани Алвес составил свою команду мечты. В ней не оказалось Месси

Защитник "Барселоны" Дани Алвес выбрал лучших из тех, с кем когда-либо выступал за каталонцев.

Фото: ФК "Барселона"

Бразильца попросили составить команду мечты из 4-х человек, с которыми Алвес выступал за "Барселону". Он выбрал голкипера Виктора Вальдеса, защитника Карлеса Пуйоля, полузащитника Хави и форварда Самуэля Это'О.



Напомним, в ноябре стало известно, что Дани Алвес возвращается в "Барселону". Сообщалось, что у него будет самая маленькая зарплата из числа игроков основного состава. В этом году защитнику исполняется 39 лет.



Дани Алвес покинул "Барселону" в 2016-м году, перебравшись в "Ювентус" на правах свободного агента. После этого бразилец выступал за "ПСЖ" и "Сан-Паулу" до сентября 2021, когда снова оказался свободным агентом.



Свой первый матч после возвращения Алвес сыграл против "Линареса" в Кубке Испании (2:1). Бразилец провел на поле все 90 минут.



Источник: The Mirror